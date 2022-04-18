Сбербанк остановил массовую атаку с Украины на карты россиян

Сбербанк остановил масштабную атаку на карты граждан России со стороны украинского разработчика приложений, пытавшегося в один день списать средства по всей накопленной базе клиентов.
Он уточнил, что расследование банка показало, что указанные списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений.
Данная компания с примерно 50 различными приложениями нарушила требования международных платежных систем, собирая и храня данные банковских карт своих клиентов, пояснил зампред правления Сбербанка.
Кузнецов добавил, что все было совершенно легально, так как компания продавала в приложениях услуги: подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее.
Всего финансовая организация отклонила несколько сотен тысяч попыток списаний, заключил Кузнецов.