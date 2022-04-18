Сбербанк остановил массовую атаку с Украины на карты россиян

Сбербанк остановил масштабную атаку на карты граждан России со стороны украинского разработчика приложений, пытавшегося в один день списать средства по всей накопленной базе клиентов.

РИА Новости. — Хочу рассказать об атаке, которая была проведена на многих граждан России, имеющих банковские карты. Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту, — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с

Он уточнил, что расследование банка показало, что указанные списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений.

Данная компания с примерно 50 различными приложениями нарушила требования международных платежных систем, собирая и храня данные банковских карт своих клиентов, пояснил зампред правления Сбербанка.

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Кузнецов добавил, что все было совершенно легально, так как компания продавала в приложениях услуги: подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее.

— В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных, — сказал он.

Всего финансовая организация отклонила несколько сотен тысяч попыток списаний, заключил Кузнецов.