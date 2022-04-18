Ленобласть готовится отметить 80-летие со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Это событие наша страна отметит 27 января 2024 года новыми экскурсионными маршрутами, фильмами о блокаде и «Бессмертным полком».
Организовать работу на местах поможет Всероссийский оргкомитет, с предложением создания которого выступила заместитель председателя комитета Государственной Думы России по развитию гражданского общества, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин поддержал предложенные Ольгой Занко.
Ранее Ольга Занко внесла свой первый законопроект, подготовленный после общения с поисковиками и Общественной палатой Ленинградской области. Предлагаемая поправка в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» позволяет на 3 месяца продлить время исследования территории и переноса обнаруженных при строительстве останков воинов Великой Отечественной войны.