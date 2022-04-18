Ленобласть готовится отметить 80-летие со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Это событие наша страна отметит 27 января 2024 года новыми экскурсионными маршрутами, фильмами о блокаде и «Бессмертным полком».

Организовать работу на местах поможет Всероссийский оргкомитет, с предложением создания которого выступила заместитель председателя комитета Государственной Думы России по развитию гражданского общества, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко.

«Блокада — это заранее спланированный геноцид мирных граждан. Знание этой страницы нашей истории поможет лучше понять современную ситуацию в целом. Предлагаю рассмотреть возможность создания Всероссийского оргкомитета для подготовки и проведения памятных мероприятий не только в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, но и в других регионах, а также за рубежом», — заявила Ольга Занко.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин поддержал предложенные Ольгой Занко.

Ранее Ольга Занко внесла свой первый законопроект, подготовленный после общения с поисковиками и Общественной палатой Ленинградской области. Предлагаемая поправка в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» позволяет на 3 месяца продлить время исследования территории и переноса обнаруженных при строительстве останков воинов Великой Отечественной войны.