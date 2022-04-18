Ребенок получил многочисленные и тяжелые травмы возле Токсово. Под ним провалился пол второго этажа 

По информации ivbg.ru, 17 апреля 15:30 в полицию Всеволожского района сообщили о госпитализации четырехлетнего мальчика из садоводства «Пери» в Токсовском поселении. Врачи диагностировали травму головы, тяжелые переломы и ушиб легкого.

По предварительным данным, ребенок поднялся на второй этаж дачного дома, где наступил на прогнивший пол, который проломился под его весом. В результате мальчик упал на плитку на первом этаже с высоты 2,5 метра.

Установлено, что 42-летняя мать на время уехала и оставила сына со знакомыми из Нового Девяткино. Они забрали его с собой на дачу, где он и упал.