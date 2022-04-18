В Швеции продолжаются массовые протесты против исламофобии

Беспорядки начались в Швеции из-за акций партии «Жесткий курс».

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Новая волна беспорядков вспыхнула 17 апреля в шведских городах Линчепинге и Норчепинге после того, как стало известно, что лидер датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирается провести в этих городах антиисламские акции.

Палудан со своими сторонниками намерен провести публичное сожжение Корана. Запланированные акции антиисламиста не состоялись, сам политик не появлялся в городе. Его противники закрыли лица и начали кидать камни в сотрудников полиции, которые патрулировали отведенное для манифестаций место.

Протестующие подожгли несколько автомобилей, в городах слышны похожие на взрывы хлопки. Полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух. В полиции сообщили, что в беспорядках участвовали около 100–150 человек.

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В Линчепинге в ходе беспорядков 17 апреля были задержаны восемь человек. В Мальме из-за протестов 16 апреля пострадали несколько человек, повреждены три машины и городской автобус.

Партия «Жесткий курс» основана Расмусом Палуданом в 2017 году. Палудан получил известность по антиисламским видео на YouTube. Политик публично сжигал Коран и назвал это «данью свободе слова». Партия «Жесткий курс» выступает за запрет ислама, депортацию из Дании всех «незападных лиц, которым предоставлено убежище».