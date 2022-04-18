Человек сгорел в Сланцах

Пожар охватил 48 квадратных метров частного дома, расположенного на Речной улице в Сланцах в Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 16 апреля в 23:45. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен 17 апреля в 00:51.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие человеческие останки. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.