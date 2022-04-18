Пожарным Ленобласти выделили гранты — 3,5 млн рублей

Деньги пойдут на реализацию проектов развития и доступности пожарной безопасности.

Победителями конкурса грантов губернатора Ленобласти в этом году стали два проекта – движения «Юный пожарный» Кировского района, направленное на формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения, умения не растеряться в сложной ситуации, связанной с пожаром, правильно реагировать и взаимодействовать с экстренными службами, и «Пожарная безопасность в каждое поселение Ленобласти».

В общей сложности добровольцы и общественники получат почти 3,5 млн рублей на стимулирование и страховку добровольцев, проведение акций и обучение желающих вступить в добровольные пожарные дружины.

Сроки реализации проектов – ближайшие два года.