Принимать заявления на выплату пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет будет ПФР. Однако обратиться можно и на Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Как передает 18 апреля, в понедельник, пресс-служба регионального правительства, прием заявок начнется уже 1 мая, но само пособие назначается с 1 апреля. Поэтому в мае семьи с детьми получат двойную выплату. Однако есть условие — необходимо, чтобы в апреле ребенку уже было 8 лет. При этом, подать заявление возможно и в более поздние сроки.

Пособие будет выделяться с учетом среднего дохода на каждого члена семьи. От его размера непосредственно зависит объем денежной помощи, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребёнка в регионе.