Принимать заявления на выплату пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет будет ПФР. Однако обратиться можно и на Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Как передает 18 апреля, в понедельник, пресс-служба регионального правительства, прием заявок начнется уже 1 мая, но само пособие назначается с 1 апреля. Поэтому в мае семьи с детьми получат двойную выплату. Однако есть условие — необходимо, чтобы в апреле ребенку уже было 8 лет. При этом, подать заявление возможно и в более поздние сроки.
Пособие будет выделяться с учетом среднего дохода на каждого члена семьи. От его размера непосредственно зависит объем денежной помощи, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребёнка в регионе.
Базовый размер выплаты – 50%, в Ленинградской области – это 6 199 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. В Ленинградской области это 12 398 рублей, — уточняют в правительстве Ленобласти.