«Прямой путь к ожирению, диабету, онкологии»: доктор Мясников о сахаре

Телеведущий Александр Мясников поделился о том, к чему может привести чрезмерное потребление сахара.

В новом выпуске передачи «О самом главном» Мясников рассказал о том, что такое добавленный сахар и на что он способен.

У нас возросло скрытное потребление сахара. Основная проблема — добавленный сахар. Если в овощах и фруктах он не считается добавленным и вредным, то в готовых продуктах сахар всегда вреден — это прямой путь к ожирению, диабету, онкологии, — поделился доктор.

Также врач перечислил и вредные продукты с содержанием опасного для организма сахара. Среди них — газировка, йогурты, консервы, кетчуп и майонез, сосиски и различные колбасные изделия.