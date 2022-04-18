Рыбака с велосипедом пришлось вызволять спасателям со льда в Лодейном Поле

Автор: Анастасия Щербакова
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Мужчина отправился на рыбалку на двухколесном транспорте по льду реки Свирь. Любимое хобби закончилось эвакуацией.

Об этом в своем tg-канале сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Рыбака с велосипедом пришлось вызволять спасателям со льда в Лодейном Поле спасатели, Свирь, рыбаки, Лодейное поле, Ленобласть, выход на ледФото: Online47
Рыбака с велосипедом пришлось вызволять спасателям со льда в Лодейном Поле спасатели, Свирь, рыбаки, Лодейное поле, Ленобласть, выход на ледФото: Online47

Как стало известно, храбрый мужчина отправился на реку Свирь за рыбой. Миновать ледовый покров он решил на велосипеде, однако льдина не выдержала и откололась. На место ЧП прибыли спасатели и эвакуировали пострадавшего на берег. Рыбак отделался легким испугом.

Подобные ситуации спасатели наблюдают каждую весну, несмотря на то, что регулярно разговаривают с рыбаками об опасности выхода на лёд.

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Рыбака с велосипедом пришлось вызволять спасателям со льда в Лодейном Поле спасатели, Свирь, рыбаки, Лодейное поле, Ленобласть, выход на лед
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