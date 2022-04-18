Охранник магазина в Петербурге выбил зуб покупателю за сумку вместо корзинки — видео

Петербуржец снял на видео короткую беседу с охранником из магазина «Дикси». Стражу продуктов не понравилось, что покупатель использует вместо корзины свою сумку. Как итог — выбитый зуб и разбитая губа.

Видео оказалось в распоряжении редакции Mash на Мойке вечером, 18 апреля.

Со слов автора видео, он пришел в магазин продуктовой сети «Дикси» на Новочеркасском проспекте 22/15. При выборе товаров он использовал свою сумку, что заметил местный охранник. Аргументы пострадавшего, что это его полное право, бойца не впечатлили и резким ударом выбил посетителю зуб.

Теперь у молодого человека надколот зуб, разбито лицо. Агрессор извинений пострадавшему, как и представительство торговой сети, не принес.