В Лебяжьем охотник обнаружил человеческий череп

Автор: Александр Селиванов
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Останки вымыло водой из земли.

Как сообщили в правоохранительных органах, вышедший на охоту в Ломоносовском районе Ленобласти мужчина нашел человеческий череп.

Криминалисты определили, что череп с выбитыми передними зубами принадлежит мужчине.

Сотрудники полиции прибывшие на место находки изъяли останки и доставили на экспертизу.

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16.03.2022 693
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