В Лебяжьем охотник обнаружил человеческий череп

Останки вымыло водой из земли.
Как сообщили в правоохранительных органах, вышедший на охоту в Ломоносовском районе Ленобласти мужчина нашел человеческий череп.
Криминалисты определили, что череп с выбитыми передними зубами принадлежит мужчине.
Сотрудники полиции прибывшие на место находки изъяли останки и доставили на экспертизу.
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