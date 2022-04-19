В Лебяжьем охотник обнаружил человеческий череп

Останки вымыло водой из земли.

Как сообщили в правоохранительных органах, вышедший на охоту в Ломоносовском районе Ленобласти мужчина нашел человеческий череп.

Криминалисты определили, что череп с выбитыми передними зубами принадлежит мужчине.

Сотрудники полиции прибывшие на место находки изъяли останки и доставили на экспертизу.