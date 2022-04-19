Жителю Сланцев переломали ребра ради бутылки водки и пачки сигарет

По информации ivbg.ru, 18 апреля в полицию Сланцевского района сообщили о разбое в квартире дома на улице Гагарина в Сланцах.

Хозяина жилища сильно избили, ему понадобилась медпомощь. Врачи диагностировали у 39-летнего мужчины переломы ребер и травмы головы.

Полицейским он рассказал, что вечером 17 апреля к нему ворвались двое неизвестных. Они избили его, забрали мобильный телефон, две зажигалки, сигареты и бутылку водки. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.