Фото: наркотики на 600 млн рублей прибыл в Петербург с бананами из Эквадора  

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, особо крупная партия наркотиков весом свыше 40 килограммов обнаружена на посту «Лесной порт» в партии бананов из Эквадора в Санкт-Петербург, которую по морю доставили из Бельгии.

Фото: наркотики на 600 млн рублей прибыл в Петербург с бананами из Эквадора   Эквадор, Санкт-Петербург
Фото: наркотики на 600 млн рублей прибыл в Петербург с бананами из Эквадора   Эквадор, Санкт-Петербург

Фото: пресс-служба Балтийской таможни

Фрукты предназначались крупной сети продуктовых супермаркетов. Брекеты с белым синтетическим порошком спрятали под обшивкой рефрижератора.

Сотрудники Балтийской таможни оценивают стоимость партии свыше 600 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере).

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14.04.2022 910
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