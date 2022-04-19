Фото: наркотики на 600 млн рублей прибыл в Петербург с бананами из Эквадора  

По информации ivbg.ru, особо крупная партия наркотиков весом свыше 40 килограммов обнаружена на посту «Лесной порт» в партии бананов из Эквадора в Санкт-Петербург, которую по морю доставили из Бельгии.
Фото: пресс-служба Балтийской таможни
Фрукты предназначались крупной сети продуктовых супермаркетов. Брекеты с белым синтетическим порошком спрятали под обшивкой рефрижератора.
Сотрудники Балтийской таможни оценивают стоимость партии свыше 600 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере).
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