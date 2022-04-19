Мишустин: банки будут раскрывать реальную стоимость ипотеки

Автор: Анастасия Щербакова
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Правительство обязало российские банки раскрывать всю информацию о полной стоимости ипотечных кредитов.

Об этом 29 апреля пишет РИА Недвижимость по итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики

В рамках дополнительного пакета принято решение, которое направлено на раскрытие информации о полной стоимости ипотечного кредита. Зачастую банки не включают в нее страховку, но заемщик такие расходы все равно несет, — заявил Мишустин.

По словам главы правительства, такая мера покажет заемщикам реальную стоимость долговых обязательств, а банкам заставит более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь клиентов.

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