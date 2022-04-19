Центробанк зарегистрировал новую российскую платежную систему

Сервис для бесконтактной оплаты платежей получил название Hello.

Информация об этом появилась на сайте Центробанка 19 апреля. Регулятор внес в свой реестр систему Hello.

Оператором системы выступит Транскапиталбанк. На 1 февраля этого года банк занимал 38 место по активам среди всех российских банков. Сервис Hello будет представлять собой систему «платежных сервисов и организаций для обеспечения денежных переводов».