Производитель клея «Момент» продаст свой завод в Тосно

Немецкая компания Henkel ранее заявила о прекращении своей работы в России. Их деятельность велась также и на территории Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти в своем tg-канале, Henkel уведомил региональную власть, что продает свои активы. В их числе — завод, расположенный в городе Тосно.

При этом, на фоне этого процесса предприятие продолжит работу и сохранит рабочие места на фабрике. Сейчас на ней задействовано порядка 240 человек.

«Компания Henkel уведомила правительство Ленинградской области о продаже своих активов в России. В этот период завод в Тосно продолжит работу в плановом режиме», – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.