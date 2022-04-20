Более 27 тысяч саженцев выращено в теплицах для украшения Волхова

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Скоро все растения переселятся из теплицы на клумбы Волхова.

Более 27 тысяч саженцев выращено в теплицах для украшения Волхова Украшения, саженцы, растения, Волхов, Благоустройство в России, Благоустройство в ЛенобластиИсточник: https://t.me/britsunalexey
Более 27 тысяч саженцев выращено в теплицах для украшения Волхова Украшения, саженцы, растения, Волхов, Благоустройство в России, Благоустройство в ЛенобластиИсточник: https://t.me/britsunalexey
Более 27 тысяч саженцев выращено в теплицах для украшения Волхова Украшения, саженцы, растения, Волхов, Благоустройство в России, Благоустройство в ЛенобластиИсточник: https://t.me/britsunalexey
Более 27 тысяч саженцев выращено в теплицах для украшения Волхова Украшения, саженцы, растения, Волхов, Благоустройство в России, Благоустройство в ЛенобластиИсточник: https://t.me/britsunalexey
Более 27 тысяч саженцев выращено в теплицах для украшения Волхова Украшения, саженцы, растения, Волхов, Благоустройство в России, Благоустройство в ЛенобластиИсточник: https://t.me/britsunalexey
Более 27 тысяч саженцев выращено в теплицах для украшения Волхова Украшения, саженцы, растения, Волхов, Благоустройство в России, Благоустройство в ЛенобластиИсточник: https://t.me/britsunalexey

Как сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Волховского района Алексей Брицун, в волховских теплицах выращено 27200 саженцев для украшения города.

Основой растений стали красные и желтые бархатцы, георгины, лобелия, цинерария, агератум, сальвия, петуния.

— А выращивает, ухаживает, собирает семена этих растений с необычными названиями хозяюшка нашей теплицы Татьяна Васильевна Александрова, — отметил Брицун.
Вам будет интересно
Петербург столкнулся с дефицитом импортных растений
Под запрет попали горшечные растения, растения открытого грунта, луковичные и зелень. По информации издания «Деловой Петербург», бизнес, который завязан на горшечных...
18.04.2022 149
Автор