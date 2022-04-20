Более 27 тысяч саженцев выращено в теплицах для украшения Волхова

Скоро все растения переселятся из теплицы на клумбы Волхова.
Источник: https://t.me/britsunalexey
Источник: https://t.me/britsunalexey
Источник: https://t.me/britsunalexey
Источник: https://t.me/britsunalexey
Источник: https://t.me/britsunalexey
Источник: https://t.me/britsunalexey
Как сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Волховского района Алексей Брицун, в волховских теплицах выращено 27200 саженцев для украшения города.
Основой растений стали красные и желтые бархатцы, георгины, лобелия, цинерария, агератум, сальвия, петуния.
— А выращивает, ухаживает, собирает семена этих растений с необычными названиями хозяюшка нашей теплицы Татьяна Васильевна Александрова, — отметил Брицун.
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18.04.2022 149