Более 27 тысяч саженцев выращено в теплицах для украшения Волхова

Скоро все растения переселятся из теплицы на клумбы Волхова.

Источник: https://t.me/britsunalexey Источник: https://t.me/britsunalexey Источник: https://t.me/britsunalexey Источник: https://t.me/britsunalexey Источник: https://t.me/britsunalexey Источник: https://t.me/britsunalexey

Как сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Волховского района Алексей Брицун, в волховских теплицах выращено 27200 саженцев для украшения города.

Основой растений стали красные и желтые бархатцы, георгины, лобелия, цинерария, агератум, сальвия, петуния.

— А выращивает, ухаживает, собирает семена этих растений с необычными названиями хозяюшка нашей теплицы Татьяна Васильевна Александрова, — отметил Брицун.