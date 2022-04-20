Netflix сообщил о потере подписчиков из-за ситуации на Украине

С января по март 2022 года стриминговый сервис потерял 200 тысяч подписчиков.

Как пишут американские СМИ, на фоне таких показателей акции Netflix упали на 23%. Теперь компания готовится к тому, что ситуация может стать ещё хуже: эксперты прогнозируют потери ещё 2 млн пользователей в период с апреля по июнь, говорится в публикации газеты.

Снижение числа пользователей связано с конкуренцией со стороны других стриминговых платформ, а также с практикой обмена аккаунтами среди подписчиков.