Netflix сообщил о потере подписчиков из-за ситуации на Украине

С января по март 2022 года стриминговый сервис потерял 200 тысяч подписчиков.
Как пишут американские СМИ, на фоне таких показателей акции Netflix упали на 23%. Теперь компания готовится к тому, что ситуация может стать ещё хуже: эксперты прогнозируют потери ещё 2 млн пользователей в период с апреля по июнь, говорится в публикации газеты.
Снижение числа пользователей связано с конкуренцией со стороны других стриминговых платформ, а также с практикой обмена аккаунтами среди подписчиков.
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