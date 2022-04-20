В СЗФО восемь из десяти ипотечных сделок в Сбере регистрируются в электронном виде

В первом квартале 2022 года 8 из 10 ипотечных сделок Сбера на Северо-Западе прошли государственную регистрацию права собственности в электронном виде с помощью банка без посещения МФЦ и Росреестра. Лидеры по доле таких сделок – Мурманская область (87%), а также республики Карелия и Коми (по 85%).

В среднем процесс электронной регистрации сделки занимает 40 часов, в то время как обычная регистрация – до 6 дней. При использовании сервиса ставка по ипотеке традиционно ниже на 0,3%.

Одновременно с электронной регистрацией в СЗФО растёт популярность сервиса безопасных расчетов: почти 75% ипотечных заёмщиков Сбербанка использовали его в первом квартале текущего года для своих взаиморасчётов. Чаще других услугой пользовались клиенты в Новгородской и Вологодаской областях, где доля сделок с сервисом составила почти 90%.

Сервис позволяет проводить безналичные расчёты за объект недвижимости между продавцом и покупателем без дополнительных посещений офиса банка. Клиент подписывает документы по сделке, денежные средства покупателя блокируются на специальном счёте и перечисляются продавцу автоматически после регистрации договора купли-продажи.

Воспользоваться сервисами Сбера «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты» могут не только ипотечные клиенты, но и те, кто покупает недвижимость за собственные средства. Сервисы доступны при покупке квартир в новостройках и на вторичном рынке, комнат, а также при оформлении земельных участков.

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