В СК считают любовников 14-летней школьницы. Их много, география – от Выборга до Сыктывкара

По информации ivbg.ru, 19 апреля в полицию Выборгского района обратились коллеги из Сыктывкара. Они рассказали о 14-летней школьнице, которая живет активной взрослой жизнью с 12 лет.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних установили уже четверых ее партнеров, каждый из которых более одного раза вступал с ней в интимную связь: двое в Выборгском районе, двое в Сыктывкаре.

Как минимум один из них – несовершеннолетний. Полиция передала материалы дела в районный отдел СК Ленинградской области.