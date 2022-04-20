В СК считают любовников 14-летней школьницы. Их много, география – от Выборга до Сыктывкара

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 19 апреля в полицию Выборгского района обратились коллеги из Сыктывкара. Они рассказали о 14-летней школьнице, которая живет активной взрослой жизнью с 12 лет.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних установили уже четверых ее партнеров, каждый из которых более одного раза вступал с ней в интимную связь: двое в Выборгском районе, двое в Сыктывкаре.

Как минимум один из них – несовершеннолетний. Полиция передала материалы дела в районный отдел СК Ленинградской области.

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16.12.2020 31043
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