Дрозденко о Мурино: если депутаты за ум не возьмутся, там такой бардак и останется

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко раскритиковал муниципальных депутатов Мурино. По его мнению, народным избранникам нужно «взяться за ум».

В среду, 20 апреля, глава региона выступил с отчетом работы регионального правительства за 2021 год. На вопрос о причинах плохих дорог в Мурино, Александр Дрозденко быстро нашел ответ и виноватых.

У каждого быстрорастущего города Ленобласти есть проблемы. То, что больше всего проблем у Мурино – это результат не плохой работы правительства, это плохая работа депутатского корпуса Мурино. Они пришли (во власть) на отрицании сотрудничества с Ленинградской областью, на противоречиях и критике власти. Вот они сидят там и не могут даже нормальный бюджет принять. Ни за что не отвечают. Дороги внутри не могут быть региональными, они должны находиться под местным управлением, — заявил Дрозденко.

По мнению главы области, если местная власть в Мурино не может добиться от застройщиков нормального состояния дорог, это проблема этой самой власти.

Значит, будем помогать. Через надзорные органы…Если депутаты за ум не возьмутся, там такой бардак будет оставаться, — заключил глава Ленобласти.

Между тем, ранее мы публиковали основные тезисы из данного отчета Александра Дрозденко перед региональным парламентом.