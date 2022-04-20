Решение о длинных майских выходных будут принимать регионы

Правительство не поддержало идею дать россиянам 10 выходных на майские праздники, но не запретило. Решать будут главы каждого отдельного региона.

Об этом днем, 20 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. К слову, именно его фракция («Новые люди») и выступила ранее за длинные майские выходные.

Как вы помните, широкий общественный резонанс получила наша инициатива именно в этом году сделать длинными майские праздники. Буквально накануне получили ответ от правительства — в рамках федерального предложения они это не видят, видят, что каждый регион в праве продлять праздники самостоятельно, — рассказал политик.

Вице-спикер добавил что, депутаты «Новых людей» намерены обратиться к главам регионов с просьбой продлить выходные там, где это актуально.