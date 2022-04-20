Многодетной семье из Никольского вручили три миллиона на жилье

Сертификат на покупку жилья семье, где осенью 2021 года родились тройняшки, вручил Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

«Поздравляю с долгожданным событием – рождением малышей. Это всегда приятные хлопоты, новые заботы. Регион поддерживает многодетные семьи, в том числе и родителей, ставших многодетными в один день – с рождением тройни. Сертификат на 3 миллиона рублей для приобретения жилья станет хорошим подспорьем для семьи», – прокомментировал Александр Дрозденко.

В сентябре 2021 года в семье из Гатчинского района родились тройняшки – Екатерина, Ксения и Михаил. Согласно «Социальному кодексу Ленобласти» они имели право на получение сертификата на 3 000 000 рублей для приобретения жилья. Также на каждого ребенка супругам единовременно выплачивается по 100 000 рублей и предоставляются другие выплаты и льготы для многодетных семей.