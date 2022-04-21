Пять причин, почему Запад боится военного поражения Украины

По версии издания vz.ru, Запад боится военного поражения Украины, потому что оно «будет означать по сути конец того Запада, который мы все знаем сегодня» (цитата). В подтверждение своей теории журналисты приводят пять мнений.

Подрыв веры во всесилие США.

Журналисты издания полагают, что весь мир испытывает страх перед экономической и военной мощью коллективного Запада под руководством США. Иран, Саудовская Аравия, Турция и Китай не рискуют бросать Западу вызов наступательного характера, сосредоточившись на обороне.

По версии журналистов, этот вызов бросила Россия. И если Москва выдержит тотальное давление и победит, то весь мир увидит, что США не всесильны. И тогда страны, которые ранее лишь оборонялись и забрасывали консульства письменными озабоченностями, будут открыто выступать против диктатуры Запада. И от западного господства в мире не останется и следа.

Раскол Европы.

Внутри Евросоюза огромное количество разногласий, которые сейчас искусственно задвинули на второй план ради объединения перед тем, что в европейских СМИ характеризуется как «российская угроза».

«ЕС стал слишком идеологизированным объединением. Демократия стала догматом уровня веры в победу коммунизма. Плюс противостояние с Россией переведено в разряд борьбы добра со злом. А «добро» должно побеждать. Если оно не побеждает, возникают вопросы не только к политикам, но и к самим идеологическим основам Евросоюза. В таком случае резко возрастают риски исчезновения «клея», который удерживал ЕС воедино», – сообщил глава аналитического бюро проекта «Сонар-2050» Иван Лизан

По мнению Ивана Лизана, Евросоюз ввел против России столько санкций, что пошел ва-банк: если Россия адаптируется, то ЕС сильно ослабнет из-за специфической структуры экономики. Коллективный запад зависит от дешевого кредита, а дешевый кредит и инфляция несовместимы: нет кредита – нет экономического роста, только стагфляция и нарастание внутренних противоречий.

Возвращение российского влияния.

Примечание ivbg.ru: этот пункт приводится дословной цитатой журналистов vz.ru с сохранением грамматики и пунктуации.

По сути речь может пойти даже о дезинтеграции Европейского союза. Или как минимум появлении в Восточной Европе мощного националистического центра, исповедующего иные ценности. И это еще одна экзистенциальная угроза – Брюссель и Западная Европа рассматривают восточноевропейский национализм как прямую угрозу европейским ценностям и европейскому единству как таковому.

Сам ЕС как конструкция был построен на отрицании этнического национализма (как источника конфликтов) в пользу наднациональной европейской идентичности. На отказе от национальной пассионарности в пользу продвижения «общечеловеческих» ценностей, под которыми Евросоюз понимает прогрессистские либеральные идеи (навязывание ЛГБТ-ценностей, ультратолерантность, ограничение прав и свобод для «нелиберальных» элементов общества и т. п.).

Более того, усиление восточноевропейского национализма в некоторых странах может привести к парадоксальному результату – сближению ряда государств с Россией. «Победа России может означать рост симпатий к ней в ряде стран Европы – в Болгарии, Словакии, Греции, даже в Чехии или Испании. Само собой, в Сербии. Россия может вернуться в Европу, как влиятельная сила, с которой необходимо считаться. Что во многом перечеркнет итоги холодной войны», – поясняет Вадим Трухачев.

Реинтеграция постсоветского пространства.

Постсоветское пространство важно Европе не только как территория экономической экспансии, но и именно как инструмент сдерживания России, которую нельзя задавить санкциями, обратить в свои ценности или уничтожить.

Как полагают журналисты издания, победа России будет означать, что миллионы долларов, вложенных в создание антироссийских противовесов и марионеточных правительств потрачены в никуда.

А страны с антироссийскими марионеточными правительствами не смогут в дальнейшем зарабатывать деньги на русофобии, предоставляя свои территории и информационное пространство в аренду для сдерживания России.

Закат Америки в Европе.

Победа России приведет к ослаблению влияния США в Европе и распаду трансатлантического единства.

Если российско-американский конфликт за постсоветскую периферию закончится победой России, тогда Европе с Москвой придется заключать стратегические соглашения о системе безопасности. Это ограничит возможности США искусственно создавать и поддерживать российско-европейское противостояние, на котором основано американское присутствие в европейском политикуме.