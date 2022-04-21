Какие выплаты положены безработным в России?

Юрист по трудовому праву сервиса для поиска работы hh.ru Татьяна Нечаева рассказала «Известиям», какие выплаты положены безработным, а также о том, какие могут быть причины увольнения.

По словам эксперта, самым выгодным для работника расторжением трудового договора будет сокращение штата или ликвидация предприятия: так можно получить компенсации на время поиска новой работы. В этом случае сотрудник кроме остатка зарплаты и компенсации за неотгулянный отпуск получит выходное пособие в размере среднего месячного заработка за два месяца после увольнения.

«Если работник в течение двух недель после увольнения оформился как безработный, средний месячный заработок может быть выплачен и за третий месяц – такое решение принимает орган занятости. В некоторых регионах компенсация выплачивается дольше: это применяется к Крайнему Северу и приравненным к нему местностям», – объяснила Татьяна Нечаева

В 2022 году, если заявитель уволился в течение года до обращения в центр занятости и за этот год отработал как минимум 26 недель, ему полагается стандартное пособие. Оно привязано к среднему заработку, но выплата не может превышать МРОТа – 12 792 рублей.

Первые три месяца безработному должны выплачивать 75% его средней зарплаты, но не более 12 792 рублей (МРОТ). Следующие три месяца ему положено 60% от средней зарплаты, но не более 5 тыс. рублей. Если в регионе используются районные коэффициенты, пособие увеличивается.

Пособие выплачивают полгода, за которые, предполагается, человек должен найти работу. По истечении этого срока выплаты прекращаются. Исключение составляют предпенсионеры – они могут получать выплаты дольше. Первые три месяца им платят 75% от среднего заработка (но опять же не более 12 792 рублей), следующие четыре месяца – 60% с тем же ограничением, потом – 45%.