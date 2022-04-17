Аналитики подсчитали, сколько придется отдать за самый бюджетный участок в Ленобласти

В регионе можно найти недвижимость и земельные участки на разный бюджет.
По словам аналитика Алексея Щербатых, в Ленобласти на продажу выставлены 359 частных домов, каждый из которых стоит менее миллиона рублей, пишут Невские Новости.
Такс, самый дешевый частный дом находиться в Киришском районе. Его цена всего лишь 140 тысяч рублей. За такую сумму вы приобретаете 20-метровую дачу на участке в шесть соток.
Для сравнения: примерно столько же сейчас стоит новый iPhone 13 Pro Max, который даже на платформе «Авито» продают за 134 тысячи рублей.
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11.04.2022 273