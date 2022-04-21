15-летний школьник из Петербурга едва не задушил свою учительницу

Подросток с диагностированным аутизмом напал на своего классного руководителя в одной из школ Петербурга. Женщина в больнице, а школьник не может ничего объяснить.

Об этом 21 апреля пишет редакция Mash на Мойке со ссылкой на свои источники.

Крепкий по телосложению подросток по имени Саша (имя изменено) напал на 57-летнюю педагога коррекционной школы на улице Композиторов. В этот момент в классе никого не было, а женщина стояла у окна. Ученик подошел к преподавателю сзади и взял ее шею в тиски и не отпускал.

Преподавателю удалось вырваться. Прибывшие позже медики зафиксировали у пострадавшей гематомы на шее и высокое давление. Данный ученик давно состоит в ПНД и сейчас ничего не может объяснить — на все вопросы он не отвечает.