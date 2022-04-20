Военный из Петербурга возвращается домой после обмена его на солдата Украины

Автор: Анастасия Щербакова
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Состоялся очередной обмен пленными военнослужащих России и Украины. Один из них — житель Петербурга. Сейчас он находится в Москве.

Об этом вечером, 20 апреля, стало известно порталу Фонтанка. Подтвердили эту информацию нашим коллегам в аппарате уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой.

За последние несколько дней состоялось два обмена. Списки ещё уточняют и проверяют, но мы точно знаем, что среди тех, кто вернулся, есть житель Петербурга, — сообщили в аппарате омбудсмена.

Сообщается, что военнослужащий сейчас находится в Москве. Совсем скоро он отправится домой, в Петербург.

Официальные потери среди российских военных из Петербурга составляют 3 человека. Так, 12 апреля в Петербурге простились с прапорщиком Артемом Пановым и подполковником Мирасом Башаковым, которые погибли в ходе военной спецоперации на Украине. Спустя 4 дня стало известно о гибели генерал-майора Владимира Петровича Фролова.

Тем временем, число погибших на Украине военнослужащих Ленобласти достигло 10 человек. Ранее стало известно о гибели Александра Приходько,  Романа СимаковаНикиты АвроваНикиты ТатаренкоДмитрия Федосеева, Матвея Вахитова, Юрия Савенкова, Андрея Портуся, Павла ПозаненаСергея Солоева.

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20.04.2022 113
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