Военный из Петербурга возвращается домой после обмена его на солдата Украины

Состоялся очередной обмен пленными военнослужащих России и Украины. Один из них — житель Петербурга. Сейчас он находится в Москве.
Об этом вечером, 20 апреля, стало известно порталу Фонтанка. Подтвердили эту информацию нашим коллегам в аппарате уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой.
Сообщается, что военнослужащий сейчас находится в Москве. Совсем скоро он отправится домой, в Петербург.
Официальные потери среди российских военных из Петербурга составляют 3 человека. Так, 12 апреля в Петербурге простились с прапорщиком Артемом Пановым и подполковником Мирасом Башаковым, которые погибли в ходе военной спецоперации на Украине. Спустя 4 дня стало известно о гибели генерал-майора Владимира Петровича Фролова.
Тем временем, число погибших на Украине военнослужащих Ленобласти достигло 10 человек. Ранее стало известно о гибели Александра Приходько, Романа Симакова, Никиты Аврова, Никиты Татаренко, Дмитрия Федосеева, Матвея Вахитова, Юрия Савенкова, Андрея Портуся, Павла Позанена, Сергея Солоева.