«Яндекс» приостанавливает инвестиции в России из-за санкций

Автор: Александр Селиванов
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«Яндекс» приостановила инвестиции из-за санкций, приостановки торгов на Nasdaq, последствий геополитической ситуации.

«Яндекс» является дочерней компанией Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. Она вынуждена приостановить инвестиции в новые проекты из-за последствий санкций, в том числе финансовых.

— Мы сократили запланированные инвестиции внутри страны и за рубежом. Любой продолжительный спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных настроений потребителей оказывает значительное влияние на результаты деятельности, — говорится в годовом отчете компании.

В долгосрочной перспективе бизнес в России остается стабильным и обладает потенциалом, считают финансовые эксперты компании. Хотя, в данный момент ожидаются проблемы из-за ухода международных компаний с российского рынка.

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