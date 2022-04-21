Врач назвал неочевидный симптом инфаркта

Теледоктор Александр Мясников рассказал о редком «немом» признаке сердечного приступа.

В эфире программы «О самом главном» телеведущий заявил, что жжение вверху живота не всегда говорит о проблемах с ЖКТ. По его словам, такой дискомфорт может говорить о надвигающемся инфаркте.

Чтобы избежать серьезного недуга, Мясников советует взяться за свое здоровье:

Вы должны знать именно факторы риска, у вас повышен сахар, холестерин или давление, значит, вам надо двигаться, садиться на строгую диету, плавать, бегать, лечить гипертонию.