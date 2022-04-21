В Ленобласти снова нашли бездыханное тело у берега реки

У берега реки Рядань девочка увидела труп мужчины, у которого не было ногтей на пальцах и виднелись густые черные усы. Это вторая жуткая находка в области за сутки.

Об этом вечером, 21 апреля, стало известно порталу Невские новости. Как пишет издание, в полицию обратился житель Бокситогорского района и сообщил о найденной его дочерью трупе мужчины.

Тело нашли между первыми и вторыми садами. Предварительно известно, что на вид мужчине около 30-40 лет, черные волосы и усы, одет был в синюю футболку с белыми полосами, черные брюки и носки. Особая примета — отсутствуют ногтевые фаланги безымянного и среднего пальца на левой руки.

Ранее стало известно о подобном происшествии в Волховском районе. Там тело неизвестного выбросило на берег реки.