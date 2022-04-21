Появилось видео конфликта в Петербурге, после которого известный архитектор отправился в реанимацию

Публикуем видеокадры нашумевшего инцидента на набережной Фонтанки, где курьер «Самоката» отправил в нокаут прохожего.

Видео публикует портал 78.ru вечером, 21 апреля.

На кадрах видно, как Адам Деги сперва помог споткнувшейся на дороге женщине. В этот момент в их сторону двигался сотрудник популярной доставки на велосипеде. Судя по видео, джентльмену что-то не понравилось и он сделал замечание мчащемуся курьеру и попытался его остановить.

Не долго думая, спешившись, доставщик ударил в лицо 44-летнего архитектора и сел на на велосипед и поехал дальше.

Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии. Также сообщается, что агрессор задержан полицией.