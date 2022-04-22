Названы сроки восстановления промышленности в Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Промышленность вырабатывала иммунитет в течение 8 лет постоянных санкций.

По словам президента «Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» Анатолия Турчака, процесс адаптации промышленности города к работе в новых условиях будет недолгим, пишет ТАСС.

Как отметили в союзе промышленников на долю промышленного комплекса Петербурга приходится 20% ВРП. В тоже время более 50% налоговых поступлений в бюджет и 17% работающего населения приходится на Северную столицу.

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19.04.2022 261
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