Названы сроки восстановления промышленности в Петербурге

Промышленность вырабатывала иммунитет в течение 8 лет постоянных санкций.

По словам президента «Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» Анатолия Турчака, процесс адаптации промышленности города к работе в новых условиях будет недолгим, пишет ТАСС.

Как отметили в союзе промышленников на долю промышленного комплекса Петербурга приходится 20% ВРП. В тоже время более 50% налоговых поступлений в бюджет и 17% работающего населения приходится на Северную столицу.