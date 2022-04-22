Первые встречи со змеями происходят на лужских пляжах

Автор: Александр Селиванов
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Гостей и жителей района просят быть осторожными.

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Первые встречи со змеями происходят на лужских пляжах Россияне, Россия, река Луга, Лужский район, Ленобласть, Змеи в России, Змеи в Ленобласти, змеи, животные, Дикие животные в России, Дикие животные в ЛенобластиИсточник: vk.com/lugasluh
Первые встречи со змеями происходят на лужских пляжах Россияне, Россия, река Луга, Лужский район, Ленобласть, Змеи в России, Змеи в Ленобласти, змеи, животные, Дикие животные в России, Дикие животные в ЛенобластиИсточник: vk.com/lugasluh
Первые встречи со змеями происходят на лужских пляжах Россияне, Россия, река Луга, Лужский район, Ленобласть, Змеи в России, Змеи в Ленобласти, змеи, животные, Дикие животные в России, Дикие животные в ЛенобластиИсточник: vk.com/lugasluh
Первые встречи со змеями происходят на лужских пляжах Россияне, Россия, река Луга, Лужский район, Ленобласть, Змеи в России, Змеи в Ленобласти, змеи, животные, Дикие животные в России, Дикие животные в ЛенобластиИсточник: vk.com/lugasluh

В сообществе Подслушано в городе Луга во ВКонтакте появились фотографии, на которых змеи вышедшие из сна решили облюбовать пляжи реки Луги.

Комментаторы заметили, что на фото всего лишь безвредный уж, однако другие жители набросали другие фотографии уже с гадюками.

Напомним, если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти. При приближении человека гадюка всегда спешит уползти или спрятаться. Если же змея приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих змею движений! Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее.

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