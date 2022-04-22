Производитель Zewa и Libresse уходит с российского рынка

О решении покинуть рынок нашей страны объявила компания, владеющая брендами товаров личной гигиены Essity.
В заявлении холдинга говорится, что условия ведения бизнеса в России ухудшились, а активы компании обесценились на 147 миллионов долларов.
Essity производит туалетную бумагу, бумажные полотенца, носовые платки, салфетки в коробках, влажные и столовые салфетки, маски для лица, мыло, лосьоны, антисептический гель для рук. Также у компании есть линейка гигиенических товаров.
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13.04.2022 331