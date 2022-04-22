Самозанятые Ленобласти могут бесплатно получить комплекс услуг с «Портфелем самозанятого»

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области принимает заявки от самозанятых граждан на получение комплекса услуг «Портфель самозанятого». В него входят необходимые услуги для бизнеса, которые Фонд предлагает совершенно бесплатно.

Самозанятый гражданин может выбрать из предлагаемого перечня не менее 2 услуг:

Услуги по созданию дизайнерских макетов для полиграфической продукции и Интернет-баннеров. Дизайнер разработает макет визитки, информационной таблички для выставки и Интернет-баннер для аккаунта социальной сети или сайта в вашем стиле

и с учётом ваших пожеланий;

и с учётом ваших пожеланий; Услуги фотографа. Вы получите профессиональные фотографии высокого качества вашей продукции, товаров, салона или студии, которые сможете использовать в рекламе, на сайте и в социальных сетях;

Услуги по продвижению вашего бизнеса в социальных сетях.

Маркетологи профессионально оценят ваш аккаунт в социальных сетях или сайт (если есть), дадут экспертное заключение и рекомендации для создания аккаунта повышения его эффективности;

Маркетологи профессионально оценят ваш аккаунт в социальных сетях или сайт (если есть), дадут экспертное заключение и рекомендации для создания аккаунта повышения его эффективности; Участие в мероприятии на площадке центра «Мой бизнес» Ленинградской области.

В программе: обучение, консультации, лучшие практики, презентация мер государственной поддержки самозанятых граждан Ленинградской области.

Заявку на комплекс услуг «Портфель самозанятого-2022» можно оставить здесь.

Также вы можете задать волнующие вас вопросы о антикризисных мерах поддержки бизнеса в телеграм-канале Фонда — Мойбизнес47.

Развивайте свой бизнес вместе с Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области!