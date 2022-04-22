Пропавшего пенсионера нашли закопанным в лесу Ломоносовского района. Его убили

По информации ivbg.ru, 21 апреля около 01:00 в лесу рядом с улицей Садоводческой в деревне Таменгонт Ломоносовского района нашли тело 82-летнего жителя Ломоносова. О пропаже мужчины ранее сообщила его дочь.

Тело было завернуто в одеяло и закопано. Рядом лежали окровавленное полено, простыня и лопата. Поиски пенсионера начались после обращения его дочери 19 апреля.

Она рассказала, что отец уехал из дома на своем автомобиле Renault Logan вечером 18 апреля и перестал выходить на связь. Иномарка найдена 20 апреля. Тело находилось в 30 метрах от нее.