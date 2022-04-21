Около машины пропавшего пенсионера в Ломоносовском районе нашли окровавленное полено

По словам дочери, мужчина пропал несколько дней назад.
Как сообщил изданию Невские Новости источник в правоохранительных органах, 82-летний мужчина уехал в лес около деревни Таменгонт, после чего перестал выходить на связь.
Позднее была обнаружена иномарка пенсионера с поврежденным колесом, а рядом полицейские нашли полено с пятнами крови и сапоги мужчины.
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20.04.2022 55