Около машины пропавшего пенсионера в Ломоносовском районе нашли окровавленное полено

По словам дочери, мужчина пропал несколько дней назад.

Как сообщил изданию Невские Новости источник в правоохранительных органах, 82-летний мужчина уехал в лес около деревни Таменгонт, после чего перестал выходить на связь.

Позднее была обнаружена иномарка пенсионера с поврежденным колесом, а рядом полицейские нашли полено с пятнами крови и сапоги мужчины.