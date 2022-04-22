Инвестиция с господдержкой

Образовательные услуги – так мы привыкли называть любой процесс обучения будь то детский сад, школа, вуз или курсы повышения квалификации. Однако эксперты всё чаще сходятся во мнении, что образование давно переросло понятие просто услуги. Для того, кто учится, это полноценная инвестиция в его настоящее и будущее. Потому что он сможет монетизировать полученные знания.

Однако до капитализации навыков путь иногда небыстрый. И нужно понимать, какие именно инвестиции в себя или, к примеру, в близких будут нужны, чтобы это в дальнейшем принесло свои плоды.

Разберём на примере школьников. Хорошо, если, например, ребёнок без проблем поступил в колледж или вуз бесплатно – в таких случаях инвестиция в образование будет не в денежном эквиваленте. Но часто мы слышим о том, что абитуриент не набрал нужное количество баллов, не успел подать документы, перенервничал и не прошёл вступительные испытания. Или цены в вуз мечты существенно выше возможностей. Особенно это актуально для крупных городов, в числе которых, безусловно, и Санкт-Петербург. Тогда возникает вопрос альтернативы.

Раньше этой альтернативой были, например, многолетние накопления или – в худших случаях – смена курса на более доступное учебное учреждение, крест на высшем образовании. Сегодня выгодное решение предлагают государство и банк. Речь о льготном образовательном кредите с господдержкой.

Не секрет, что из-за роста ставки рефинансирования многие кредиты значительно подорожали. Но это не коснулось образовательного кредита, оплатить который помогает государство. Сбер выступает оператором по реализации государственной программы по выдаче таких кредитов. Они доступны клиентам по ставке 3% годовых. Совокупная процентная ставка по кредиту составляет 18,26% годовых, но 15,26% возмещаются за счёт государственных субсидий.

Обратиться за образовательным кредитом можно в любой офис Сбера. Он выдаётся для учёбы в вузе в любом регионе России. Главное — с действующей лицензией и аккредитацией РФ.

По информации банка, популярность кредитов на образование растёт. Всего за действие программы кредиты выдавались в 633 вуза РФ. Топ-5 направлений для учебы стали юриспруденция, экономика, менеджмент, лечебное дело, лингвистика.

В Северо-Западном федеральном округе Сбербанк за первый квартал 2022 года выдал более 1200 образовательных кредитов на сумму 512 млн рублей – это в 2,3 раза больше в денежном выражении, чем за этот же период годом ранее.

Активнее всего в СЗФО за кредитами на образование обращались в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях, на них приходится основное количество выдач.