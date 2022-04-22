«Ленфильм» перечислил фильмы, которые снова покажут в кинотеатрах

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Студия предложила выпустить в повторный прокат свои фильмы из «золотой коллекции».

Об этом «Ленфильм» сообщил в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Студия подготовила для показа на большом экране популярные кинокартины из своей «золотой коллекции». Перечень претендентов составлялся на основе интернет-голосований и мнения экспертов. Кроме того, показаны будут и менее популярные фильмы студии.

Так, в ближайшем будущем в повторный прокат выйдет «Полосатый рейс» Владимира Фетина (1961), «Свадьбу в Малиновке» Андрея Тутышкина (1967), «Долгую счастливую жизнь» Геннадия Шпаликова (1966), «Человека-амфибию» Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева (1961) и ряд других фильмов.

Вам будет интересно
"Ленфильм" перечислил фильмы, которые снова покажут в кинотеатрах советское кино, повторный показ, Ленфильм, кино
Сегодня в Ленобласти стартовала международная акция «Сад памяти»
«Сад памяти» в Ленобласти пополнят свыше 180 тысяч деревьев. Традиционно акция в память о погибших в ВОВ продлится до 22...
22.04.2022 52
Автор