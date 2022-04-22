Сегодня в Ленобласти стартовала международная акция «Сад памяти»

«Сад памяти» в Ленобласти пополнят свыше 180 тысяч деревьев. Традиционно акция в память о погибших в ВОВ продлится до 22 июня

«На сегодняшний день у нас запланировано 28 посадок с молодыми активистами. Также 3 мая состоится «день семейных посадок», а 25 мая в акции «Сад памяти» примут участие выпускники», — рассказала председатель регионального комитета по молодежной политике Марина Григорьева.

Сегодня акция «Сад памяти» прошла во дворе школы в Новогорелово — саженцы высадили ученики Ломоносовского района и команда «Волонтеров Победы».

Напомним, что присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо зайти на официальный сайт, выбрать регион и кликнуть на ближайшую точку высадки.

В 2021 году по всей Ленинградский области акция «Сад памяти» заняла 86 гектар земли и стала домом для 217 тысяч деревьев. Центральная акция состоялась в мае на территории Всеволожского лесничества у памятника девушкам-лесорубам. Девушки трудились на заготовке дров для блокадного Ленинграда. Они погибли во время артиллерийского обстрела в 1942 году.