Хлебопекам Ленобласти выделили 26 млн рублей для сохранения стабильных цен

Общий объем субсидий хлебопекарным предприятиям в 2022 году составит 26 млн рублей, из них 10 млн рублей – средства бюджета Ленобласти

«Субсидия хлебопекам выдается с 2021 года и позволяет сохранить стабильные цены на социально значимые сорта хлеба и повысить финансовую устойчивость пекарен региона», — рассказали в правительстве Ленобласти.

В 2021 году субсидию получили 10 областных предприятий, выпускающих хлебобулочных изделий недлительного срока хранения. Всего в регионе сейчас работают 38 предприятий хлебопекарной отрасли. Их общий ассортимент насчитывает около 250 наименований различной хлебобулочной и кондитерской продукции.

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