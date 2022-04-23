Лжегазовщики обманули пенсионерку из Сертолово на 20 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 22 апреля в полицию Всеволожского района обратилась 81-летняя жительница Сертолово.
К ней в квартиру пришли двое мужчин, представились сотрудниками газовой службы и сообщили, что им надо проверить оборудование. После осмотра мошенники потребовали 20 тысяч рублей за замену счетчика.
Пенсионерка отдала деньги, после чего сразу позвонила в газовую службу с вопросом о дороговизне услуг. Увидев, что она звонит, гости убежали из квартиры с деньгами. Счетчик они не заменили.
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05.02.2021 2859