Как получить материальную помощь на работе?

Выплата материальной помощи не является обязательной, но практически в любой организации предусмотрена эта статья расходов для сотрудников и членов их семей, рассказала агентству «Прайм» руководитель HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

«Данные выплаты подразумевают, что вы получаете деньги не за труд, а в связи с жизненными обстоятельствами, например, при рождении ребенка, смерти члена семьи, трудном финансовом положении и т. п», – пояснила Светлана Краснянская

Условия, кому положена материальная помощь, и размер выплат предусматриваются внутренними локальными актами работодателя, уточняет эксперт.

Как правило, для получения материальной помощи работник должен написать заявление на имя руководителя и предоставить подтверждающие документы (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти и т.п.). Далее издается приказ по организации о выплате материальной помощи работнику.

«В дополнение к материальной помощи работники в определенных жизненных обстоятельствах могут рассчитывать на дополнительный отпуск», – сообщила Светлана Краснянская

Так, ст. 128 Трудового кодекса РФ обязывает работодателя на основании письменного заявления работника предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы в случаях регистрации брака или рождения ребенка. Продолжительность такого отдыха может составлять до пяти календарных дней, объяснила Краснянская.