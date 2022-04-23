В Гатчинский дворец будут бесплатно впускать женщин с определенными именем и фамилией

Автор: Сергей Агутин
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В Гатчинский дворец до 31 декабря 2022 года, посвященного супруге Александра III, будут бесплатно пропускать посетительниц с именем и отчеством Мария Федоровна.

Кроме того, не придется платить за фотосессию в стенах дворца молодоженам с именами Мария и Александр.

В обоих случаях при себе необходимо иметь паспорт.

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