В Гатчинский дворец будут бесплатно впускать женщин с определенными именем и фамилией

В Гатчинский дворец до 31 декабря 2022 года, посвященного супруге Александра III, будут бесплатно пропускать посетительниц с именем и отчеством Мария Федоровна.
Кроме того, не придется платить за фотосессию в стенах дворца молодоженам с именами Мария и Александр.
В обоих случаях при себе необходимо иметь паспорт.
Вам будет интересно
Как сообщает RosTender.info, государственный музей-заповедник «Гатчина» ищет подрядчика для реставрации Готической галереи Арсенального каре. Стоимость проекта – 38,9 млн рублей. Согласно...
19.04.2022 274