Опасный маневр водителя на «встречке» в Кировском районе стоил жизней двоих человек

Два человека погибло в результате ДТП в Кировском районе Ленобласти минувшим вечером.

По информации ivbg.ru, поздним вечером, 23 апреля, на трассе «Санкт-Петербург – Кировск» произошла лобовая авария — столкнулись «Туарег» и «Митсубиси». Предварительно известно, что к трагедии привела попытка водителя «Туарега» совершить обгон.

Оба водителя в результате лобового удара скончались. 36-летний водитель «Митсубиси» погиб на месте. Виновник аварии оставался в критическом состоянии по дороге в больницу, где позже умер от полученных увечий. Его пассажирка, 36-летняя женщина, находится в тяжелом состоянии.

Остальные обстоятельства трагедии выясняются.