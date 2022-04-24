Опасный маневр водителя на «встречке» в Кировском районе стоил жизней двоих человек

Автор: Анастасия Щербакова
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Два человека погибло в результате ДТП в Кировском районе Ленобласти минувшим вечером.

По информации ivbg.ru, поздним вечером, 23 апреля, на трассе «Санкт-Петербург – Кировск» произошла лобовая авария — столкнулись «Туарег» и «Митсубиси». Предварительно известно, что к трагедии привела попытка водителя «Туарега» совершить обгон.

Оба водителя в результате лобового удара скончались. 36-летний водитель «Митсубиси» погиб на месте. Виновник аварии оставался в критическом состоянии по дороге в больницу, где позже умер от полученных увечий. Его пассажирка, 36-летняя женщина, находится в тяжелом состоянии.

Остальные обстоятельства трагедии выясняются.

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24.04.2022 63
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