Тайсон Фьюри одержал победу в боксерском поединке с Диллианом Уайтом

Минувшей ночью в Лондоне состоялось долгожданное событие в мире бокса — поединок за титул WBC.
Как пишет портал Спорт-Експресс, поединок состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На ринг были устремлены взгляды 94 тысяч человек, что является шестым показателем в истории бокса.
Тайсон Фьюри победил своего оппонента Диллиана Уайта нокаутом в шестом раунде. Фаворит забрал инициативу еще в первом раунде, умело пользуясь джебом и своим своими габаритами.
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15.04.2022 461