Тайсон Фьюри одержал победу в боксерском поединке с Диллианом Уайтом

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Минувшей ночью в Лондоне состоялось долгожданное событие в мире бокса — поединок за титул WBC. 

Как пишет портал Спорт-Експресс, поединок состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На ринг были устремлены взгляды 94 тысяч человек, что является шестым показателем в истории бокса.

Тайсон Фьюри победил своего оппонента Диллиана Уайта нокаутом в шестом раунде. Фаворит забрал инициативу еще в первом раунде, умело пользуясь джебом и своим своими габаритами.

Вам будет интересно
Тайсон Фьюри одержал победу в боксерском поединке с Диллианом Уайтом Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт, бокс
Россию могут лишить Гран-при по фигурному катанию
Международный союз конькобежцев намерен лишить Россию Гран-при по фигурному катанию. Об этом стало известно МАТЧ ТВ 15 апреля, в пятницу. Международный союз...
15.04.2022 461
Автор