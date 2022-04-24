24-летнюю пропавшую девушку почти год ищут по всей Европейской части России

Девушка по имени Анна пропала еще в мае прошлого года. До сих пор о ее судьбе ничего неизвестно. «Лиза Алерт» сообщает, что пропавшая может находиться в Петербурге и Ленобласти.

О поисках Анны Березовской пишет отряд «ЛизаАлерт» Питер на своей странице в ВК.

По данным поисковиков, девушка пропала 2 мая 2021 года. География ее поисков уже охватывает Центральную и Северо-Западную часть страны, однако розыск не приносит результатов.