24-летнюю пропавшую девушку почти год ищут по всей Европейской части России

Девушка по имени Анна пропала еще в мае прошлого года. До сих пор о ее судьбе ничего неизвестно. «Лиза Алерт» сообщает, что пропавшая может находиться в Петербурге и Ленобласти.
О поисках Анны Березовской пишет отряд «ЛизаАлерт» Питер на своей странице в ВК.
По данным поисковиков, девушка пропала 2 мая 2021 года. География ее поисков уже охватывает Центральную и Северо-Западную часть страны, однако розыск не приносит результатов.
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