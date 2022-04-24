Появились кадры с места жуткой аварии в Кировском районе, где погибло два человека

Опасный маневр водителя на встречной полосе в Кировском районе Ленобласти стоил жизней двоих человек.

Кадры с места трагедии публикует Аварийно-спасательная служба ЛО днем, 24 апреля.

Как уточняет источник, при деблокировке погибших привлекался поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга. Трагедия унесла жизни двоих человек, еще одна пассажирка получила серьезные травмы.

Напомним, жуткое ДТП произошло поздним вечером, 23 апреля, на трассе «Санкт-Петербург – Кировск». К происшествию привела попытка водителя «Туарега» совершить обгон.