По миру распространяется детский гепатит неизвестного происхождения

ВОЗ бьет тревогу после обнаружения неизвестного вида гепатита, который избирательно поражает только детей. Примерно для 10% пациентов потребовалась трансплантация печени.

Об этом в воскресенье, 24 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на организацию.

На данный момент зафиксировано 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. География распространения вируса составляет уже 12 стран мира. Также Всемирная организация здравоохранения сообщила об одном летальном случае.

По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки, — говорится в сообщении организации.

По данным ВОЗ, возраст заболевших детей от одного месяца до 16 лет.